رشا راغب تستعرض نشاط «الوطنية للتدريب» خلال عامين ونصف بمجلس النواب

استعرضت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، نشاط الأكاديمية خلال عامين ونصف، أمس الثلاثاء 2 مارس، خلال اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.وسردت راغب نشاط الأكاديمية الوطنية للتدريب منذ قرار إنشائها في أغسطس 2017 وبداية العمل الفعلي في يونيو 2018 وحتى الآن، حيث قدمت الأكاديمية 117 برنامج تدريبي لإجمالي 9362 متدرب، وأشارت إلى إطلاق الأكاديمية للمنصة الرقمية للتعليم عن بعد في 2020؛ لاستكمال العملية التدريبية واستمرار نشاط الأكاديمية لمجابهة جائحة كورونا العالمية، حيث بلغت عدد ساعات التدريب عليها 4056 ساعة.\وتناولت راغب البرامج المتنوعة التي تقدمها الأكاديمية مثل برامج المدرسة الرئاسية والتي تشمل البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة "PLP" والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة "APLP" والبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة "EPLP"، بالإضافة إلى البرامج التعاقدية والتكليفات والبرامج الدولية، وكذلك المبادرات القومية مثل المسئول الحكومي المحترف الذي اطلقته الأكاديمية بالشراكة مع وزارات التخطيط والاتصالات والتنمية المحلية، ويهدف إلى رفع كفاءة المتدربين لتأدية وظائفهم بطريقة أكثر احترافية مما يسهم في تعزيز ثقة المواطن بالدولة، ومبادرة ديواني كفء التي تقدمها الأكاديمية بالشراكة مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات؛ لتدريب العاملين بديوان عام المحافظات وبالمكاتب الفنية للمحافظين.وذكرت مدير الوطنية للتدريب، أنه تم تفعيل وحدة الاستشارات بالأكاديمية الوطنية في مايو 2020؛ لتقديم الاستشارات إلى الأفراد والجهات المختلفة في عدة مجالات مثل إعادة الهيكلة والإدارة العامة والتنمية البشرية ونظم تكنولوجيا المعلومات.وأضافت، أن الكثير من خريجي الأكاديمية قد تقلدوا مناصب قيادية هامة في الدولة فمنهم نواب للمحافظين، ورؤساء لهيئات حكومية، ومساعدين ومعاونين للوزراء والمحافظين، وأيضًا قيادات بدواوين الوزارات، وعاملين بالجهات والهيئات المختلفة، فضلًا عن أعضاء بمجلسي النواب والشيوخ.وأوضحت راغب أن الأكاديمية قدمت 42 منحة دراسية في جامعات ومعاهد علمية داخل مصر وفي بعض الدول الخارجية مثل فرنسا والهند وكوريا واليابان وتايلاند وسويسرا وهولندا وسنغافورة، كما قامت بعقد عدد من الشراكات مع مؤسسات دولية مثل مركز جينيف للسياسات الأمنية بسويسرا "GCSP" والمدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا "L'ENA".ومن جهته، أوضح المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، أن مجلس النواب يضم مجموعة من الأعضاء من خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب، جميعهم مميزون داخل العمل النيابي ويبشرون بأداء دور مهم في خدمة المجتمع.وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.