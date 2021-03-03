محمد رمضان يطرح أحدث كليباته الغنائية.. اليوم

يطرح الفنان محمد رمضان مساء اليوم الأربعاء، أحدث كليباته الغنائية التي شوق بها جمهوره من خلال نشر عدد من الفيديوهات أثناء غنائه مقاطع منها.وأعلن محمد رمضان عن موعد طرح الأغنية عبر حسباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتشاركه في كليب الأغنية الإعلامية وعارضة الأزياء اللبنانية أنابيلا هلال، وقام بتصوير الفيديو كليب في إمارة دبي بالإمارات.وتقول كلمات الأغنية: "تعملي شبل عشان تيجي تكلمني.. مفيش مقارنة بينا عشان تكلمني.. ياويلك لو جيت في يوم تيجي تزاولني.. حتخسر زي اللي قبلك مين فيهم كان حملي.. أنا البطل اللي نفسك تقلده.. أي حد مش في دماغي بسكته.. أتخن مافيكو بصباع واحد أثبته.. رمضان واحد أي حد يشتته".