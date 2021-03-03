عقوبات رادعة في انتظار مراكز الدم المخالفة وفقًا للقانون الجديد

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.ووضع القانون الجديد عقوبات للمخالفين من مراكز الدم أو القائمين عليها، وذلك على النحو التالي:يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من:- أدار مركز تجميع بلازما الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.- أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.- صدر أو استورد بلازما الدم من متبرع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.- كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.- كل من خالف حكم المادتين «15،16» من هذا القانون.ومع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة، فضلًا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع وتضاعف الغرامة في حالة العود.ويعاقب المسؤول عن الادارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة.ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم ولصالح الشخص الاعتباري.وللجهة مصدرة الترخيص غلق المركز أو المصنع إداريا إذا أدير بدون ترخيص أو بدون إشراف طبيب بشري أو مراعاة المواصفات والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية.وتحدد اللائحة التنفيذية مدة الغلق، وإجراءات ومواعيد التظلم منه والبت فيه.