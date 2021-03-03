خبير تركي: حديث أردوغان عن الإصلاح شفهي ومحاولة لإرضاء أمريكا

كشفت تقارير إعلامية أنه بعد الرسالة التي وجهها 170 عضوا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونجرس إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، لحث إدارة الرئيس جو بايدن على الاهتمام بملف "حقوق الإنسان المقلق في تركيا"، وتوجيه انتقادات عنيفة للنظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان، خرج الرئيس التركي للإعلان عن الإصلاحات الشفوية فقط، وفق ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".وشكك عدد من الحقوقيين والمعارضين في جدية هذه الإصلاحات، لا بل قالوا إنها محاولة لترسيخ سلطة أردوغان.وذكر هوارد إيسنستات، وهو خبير في الشؤون التركية في جامعة سانت لورانس في نيويورك: لا يوجد أمر ملموس يذكر حول كيفية تغيير ذلك الوضع، على سبيل المثال، تجربة الصحفيين الذين ينقلون معلومات لا تريد الحكومة نشرها، كان هناك القليل لشرح كيف سيؤدي ذلك إلى تقليل عدد السجناء السياسيين".وتأتي الإصلاحات المفترضة في وقت تحاول فيه تركيا إصلاح علاقاتها مع الغرب، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية لتعويض آثار التدهور الاقتصادي.وأضاف التقرير أن إطلاق الوعود المراوغة من جانب أردوغان ليس جديدا، خاصة مع إدارة بايدن، إذ إنه أعلن في ديسمبر الماضي أنه سيطلق إصلاحات تشمل الديمقراطية والقانون والاقتصاد، لكن لم يحدث شيء على الأرض حتى الآن.وتملك تركيا سجلا سيئا في ملف حقوق الإنسان، كما تظهر بيانات المنظمات الحقوقية، التي تقول إن البلاد تشهد أزمة حقوقية عميقة منذ عام 2016، وتحديدا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في صيف ذلك العام، حيث أطلق أردوغان حملة "التطهير".