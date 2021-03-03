إثيوبيا ترحب بمشاركة جهات دولية في تحقيق حول «إقليم تيجراي»

قالت الخارجية الإثيوبية، اليوم الأربعاء، إن الحكومة تعمل على إجراء تحقيق محايد في إقليم "تيجراي"، مرحبة بمشاركة أي جهة دولية في التحقيقات، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية.يأتي هذا فيما يعقد مجلس الأمن الدولي غدا الخميس، بطلب من إيرلندا، جلسة مغلقة لبحث الوضع الإنساني في تيغراي، المنطقة الواقعة في شمال أثيوبيا والتي يشنّ فيها الجيش منذ مطلع نوفمبر عملية عسكرية واسعة النطاق، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة "فرانس برس".وقالت المصادر، إنّ الجلسة ستُعقد في منتصف النهار من دون أن يتّضح في الحال ما إذا كانت ستفضي إلى اعتماد أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر بيانًا بشأن الوضع في هذه المنطقة.وعُقدت آخر جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن تيجراي في 2 فبراير للمطالبة بالسماح بوصول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، ويومها عارضت الصين والأعضاء الأفارقة في المجلس (جنوب إفريقيا والنيجر وتونس) صدور بيان عن المجلس.