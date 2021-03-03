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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تبطين مصرف وسقف.. أحلام أهالي «بهيج» بالإسكندرية تنتظر «حياة كريمة»

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:49 ص
أحمد فتحي
أحمد فتحي
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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عبر أحمد فتحي، 43 سنة، عامل، مقيم في قرية بهيج ببرج العرب غرب الإسكندرية، عن سعادته عقب إدراج قريتهم ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتنفيذ المشروعات التي حرموا منها كثيرا خلال السنوات الماضية، مؤكدا "أن أهالي القرية أظهروا حبهم الشديد للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي تبنى فكرة المبادرة وتكليف الحكومة بتنفيذها لانتشالهم من تحت خط الفقر".

وأضاف فتحي، أنه لا يعمل حاليا وطرق أبواب المسؤولين في مركز مدينة برج العرب ليجد فرصة عمل مناسبة للإنفاق على أسرته المكونة من 4 أبناء وزوجته والعيش في أمان، دون جدوى-على حد تعبيره.

وأشار إلى أن معظم مشاكل أهل القرية واحدة، وهي عدم وجود أسقف مناسبة تحميهم من سقوط مياة الأمطار، حيث فشلت الأسقف الخشبية المغطاة بالمشمع في منع تسرب المياة داخل الغرف.

وتابع العامل، أن مبادرة "حياة كريمة" جاءت في الوقت المناسب لتعويض المواطنين عن سوء الخدمات العامة وعدم تطويرها، ما أدى إلى تهالكها لعدم صيانتها وتركها لفترات طويلة بدون تجديد.

وطالب فتحي المسؤولين عن "حياة كريمة" بتبطين أو ردم مصرف "السيول" الذي يمر في وسط القرية، وهو عبارة عن مجرى مائي يقوم بتصفية المياة الذائدة من الأراضي الزراعية التي أصبحت لا وجود لها الآن بسبب بناء المنازل عليها، مؤكدا أن الأهالي وسكان القرية يتضررون منه بسبب المياة الراكدة فيه والملوثة، والتي تنبعث منها رائحة كريهة، وأصبح مأوى للقوارض والثعابين والحشرات الضارة التي تسبب الأمراض بسبب تراكم القمامة على جانبيه.

التقط الحديث رفاعي عبد التواب، 38 سنة، عامل، بقوله إنه لولا تدخل الرئيس ما كانت "حياة كريمة"، وأن الحكومة بدأت فعليا في تطبيق قرارات وتكليفات الرئيس السيسي برفع العبء عن المواطنين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة.

وأكد عبد التواب، أن تشطيب منزله وصب الأسقف من المطالب الأولية لحمايتة من برد الشتاء ومياة الأمطار هو وأبناءه، والتي تغرق منزله وتجعله بركة من الماء تعوق حركتهم داخله، مشيرا إلى أن مبادرة الرئيس جاءت لتنصف المواطن الفقير الذي يعيش في المناطق النائية التي ليس بها خدمات ومرافق عامة، بالإضافة إلى تبطين المصرف الذي يسبب ضررا للمواطنين نتيجة لتراكم القمامة بداخله.

وطالب مصطفى مفيد عبد العاطي، 31 سنة، عامل، بتوفير عمل مناسب لكي يستطيع الإنفاق على أسرته المكونة من 6 أفراد، مع سقف منزله وتغيره ضمن مبادرة "حياة كريمة" بسبب الأمطار المستمرة التي أدت إلى تأكل الأخشاب وتسريب المياة إلى الغرف وغرق الأطفال أثناء نومهم، والتسبب في مرضهم بأمراض البرد المزمنة، بالإضافة إلى تطوير مصرف السيول الذي أصبح مصدرا لنقل الأمراض لأهالي القرية بسبب الفئران والثعابين التي تعيش به وتدخل بيوت الأهالي.

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