389 إصابة جديدة بكورونا فى فنزويلا

سجلت وزارة الصحة الفنزويلية 389 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها ثلاث حالات وافدة من الخارج.وذكرت الوزارة- في بيان نقلته صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية، اليوم الأربعاء- أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 139 ألفا و934 حالة، تعافى منها 132 ألفا و52 حالة.ويبلغ عدد الحالات النشطة 6 آلاف و529 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 1353 حالة بعد تسجيل 5 حالات جديدة.