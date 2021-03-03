قلق فى إسرائيل من «طفرة نيويورك»

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، إنها سجلت ثلاث إصابات بالطفرة النيويوركية لفيروس كورونا، نقلت إليها العدوى من شخص كان قد عاد قبل فترة من الولايات المتحدة الأمريكية، وسط تخوفات من انتشار الطفرة وسلالات أخرى من فيروس كورونا.جاء ذلك بحسب ما ذكرت القناة العامة الإسرائيلية "كان 11"، ولفتت إلى تخوفات لدى مسئولين في جهاز الصحة من أن هناك المزيد من الحالات الحاملة للطفرة في إسرائيل، وأنها قد بدأت فعليا بالانتشار.وبحسب القناة، يعمل الخبراء في وزارة الصحة على الإسراع في التحقيق الوبائي للمصابين الثلاثة، وهم أفراد عائلة واحدة. وقرر المسئولون إجراء فحص وراثي للكشف عن سلالة الفيروس لدى جميع الحالات الموجبة للأشخاص الذين كانوا على اتصال مع أفراد العائلة أو خالطوهم خلال الفترة الماضية.وأفاد التقرير بأن الخبراء في جهاز الصحة يخشون من أن سلالة كورونا المتحورة في نيويورك تنتشر بسرعة وأنها أكثر مقاومة للقاح، على غرار السلالة الجنوب إفريقية.