منح الجنسية الأجنبية لـ21 مواطنا مع احتفاظهم بـ«المصرية»

سمحت وزارة الداخلية لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وذلك بموجب قرار الوزارة رقم 11 لسنة 2021.وجاء ذلك وفقًا لنص القانون الذي نص على أن يؤذن لـ21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.ونشرت جريدة الوقائع المصرية، القرارات في عددها الصادر اليوم الأربعاء.