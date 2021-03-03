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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أزمة سد النهضة» تتصدر عناوين الصحف السودانية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:29 ص
سد النهضة
سد النهضة
وكالات
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سلطت الصحف السودانية الصادرة اليوم الأربعاء، الضوء على تمكن جهاز المخابرات العامة في السودان من ضبط عدد من الأسلحة والذخائر بمنطقة جبرة جنوبي الخرطوم بعد توافر معلومات بوجود شبكة إجرامية تعمل في مجال الأسلحة والذخائر، تتخذ الأحياء السكنية كمقر لها.

وأبرزت صحف الخرطوم تشديد السودان ومصر على أهمية التوصل لاتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، يُحقق مصالح الدول الثلاث، ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان، ويحدّ من أضرار هذا المشروع على دولتي المصبّ، مطالبتين إثيوبيا بإبداء حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعّالة من أجل التوصل لهذا الاتفاق.

وأشارت إلى لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان في مكتبه، أمس بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للدعم الميداني أتول كاري، حيث تناول اللقاء الأوضاع في دارفور على ضوء الترتيبات الجارية لخروج بعثة اليوناميد، وجهود البعثة لحفظ الأمن والسلام في منطقة أبيي.

ونشرت صحف الأربعاء إعلان الأمين العام لجهاز تنظيم شئون السودانيين بالخارج مكين حامد عن إلغاء كل المساهمات والرسوم المفروضة على المغتربين والمهاجرين، وإيجاد تسوية للمتأخرات والاستعاضة عنها برسم موحد يدفع بالعملة الحرة.

وأولت صحف السودان اهتمامًا بإصدار وزارة الخارجية الأمريكية، أمس، قرارًا أكدت فيه بأنها ستمنح الأولوية في طلبات تأشيرات الهجرة إلى أراضيها للأشخاص المتأثرين من حظر السفر الذي فرضه الرئيس السابق دونالد ترامب، وعلى رأسهم السودان.

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