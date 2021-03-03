«الوطن» العمانية: تطوير اختبار سريع للكشف عن كورونا إنجاز

أشادت صحيفة "الوطن" العمانية، بالانجاز الكبير الذى حققه فريق بحثي بجامعة السلطان قابوس بتطوير اختبار بسيط للتشخيص السريع لفيروس كورونا يظهر النتيجة خلال ( من 20 إلى 30 دقيقة).وقالت الصحيفة في افتتاحتها اليوم الأربعاء - إن الدراسة البحثية التي أجراها الفريق البحثي بقيادة الدكتور هيثم علي من جامعة السلطان قابوس يعتمد على تقنية التضخيم متساوي الحرارة بواسطة مشرع دائري، بعد أن عمل فريق البحث على دراسة إمكانية الاستخدام المباشر لعينات اللعاب الممزوجة بـ(SARS-CoV-2RNA) والتي أعطت نتائج أولية ممتازة من خلال الاختبار المطور.وتابعت الصحيفة، يمكن الاستفادة من الاختبار كفاحص سريع لفيروس كورونا في العيادات والمطارات والنقاط الحدودية، كما يمكن استخدام الاختبار في حالته الحالية كفاحص بسيط وسريع ويمكن الحصول على نتيجة الفحص مباشرة عن طريق التغير في اللون، خلال نصف ساعة فقط بالإضافة إلى أنه أقل تكلفة من اختبار pcr.