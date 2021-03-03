نجاح استئصال 8 أورام ليفية من مريضة بمستشفى المطرية في الدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الأربعاء، نجاح فريق طبي في عمل استئصال 8 أورام ليفية من مريضة تبلغ من العمر 40 عامًا.وأضاف وكيل الوزارة، أن المريضة كانت تعاني من آلام شديدة نتيجة وجود أورام ليفية متعددة ونزيف مهبلي متكرر بمستشفى المطرية المركزي، حيث تم التدخل الطبي السريع، وتمت الجراحة بنجاح باهر وخرجت المريضة بحالة مستقرة وجيدة.كما تقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر لإدارة المستشفى بقيادة الدكتور أشرف السودة والفريق الطبي بقيادة الجراح الدكتور إسلام شتيه، واعدًا إياهم بتقديم كافة وسائل المساعدة للرقي بالمنظومة الصحية.