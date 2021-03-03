ارتفاع إصابات كورونا في أمريكا لـ 28 مليونًا و719 ألفًا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 28 مليونا و719 ألفا و624 حالة.وأفادت الجامعة -حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 516 ألفا و608 حالات.