«المصوغات والموازين»: دمغ 40150 جرام سبيكة ذهب

شنت مصلحة دمغ المصوغات والموازين، حملات على عدد من الحملات علي محطات الوقود والموازين التجارية والسوبر ماركت والصاغة.وأسفرت الحملات، عن تحرير 9 محاضر لمحطات وقود، و2 محضر لموازين بسكول، و16 محضر موازين تجارية ماركت، و3 محاضر موازين تجارية شركات، بالإضافة إلى ضبط 2 حرز عبارة عن مشغولات فضية بدون دمغات حكومية واردة من الخارج بقيمة 650 جراما، ومشغولات ذهبية بقيمة 50 جراما، وتم تحويل المحاضر إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم قانونيًا.كما أعلنت المصلحة عن دمغ 40150 جرام سبيكة ذهب، وتم دمغ 143357.80 جرام ذهب عيار 21، وكذلك 42944.70 جرام ذهب عيار 18، و16456 جرام فضة.وأكدت المصلحة أنها سوف تستمر بتوجيه الحملات على الموازين ومحطات الوقود والمشغولات الذهبية للتأكد من اختامها ومطابقتها للمواصفات.