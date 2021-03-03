«مصر تتغير».. مؤتمر لمشروعات التنمية الكبرى في مكتبة الإسكندرية

تقيم مكتبة الإسكندرية مؤتمرًا بعنوان "مصر تتغير"، الأربعاء المقبل 10 مارس، يتناول مشروعات التنمية الكبرى التي تقوم بها الدولة المصرية في مجالات الحماية الاجتماعية، والبنية الأساسية، ومواجهة الفقر والتهميش، وتطوير القرى.وأكد الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، أن المؤتمر يأتي في سياق التأكيد على الدور التنموي غير المسبوق للدولة المصرية في كافة المجالات، والذي لا يقتصر فقط على ما تقوم به الحكومة، بل يشمل أيضًا الشراكة مع الجمعيات الأهلية في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى بناء دولة تنموية حديثة.وتفتتح المؤتمر الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وتقدم خلاله العديد من المشروعات التنموية الكبرى التي تقوم بها الدولة، وعدد من مبادرات الجمعيات الأهلية في مجال التنمية.يشارك في اللقاء أيضًا عدد من الخبراء والمثقفين في حوار حول مستقبل العمل التنموي، وأهمية التغيير الذي يشهده المجتمع المصري في الآونة الأخيرة في ظل حرص القيادة السياسية على تحقيق التنمية الشاملة، وتطوير نوعية الحياة التي يعيشها المواطن المصري.وقد وجهت مكتبة الإسكندرية الدعوة لعدد من الأكاديميين وخبراء التنمية والإعلاميين وقطاع عريض من الشباب، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.