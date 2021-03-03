الأمن العراقية: صواريخ «قاعدة عين الأسد» من نوع «جراد»

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الأربعاء، الصواريخ التي ضربت قاعدة عين الأسد من نوع "جراد".ويعتبر صاروخ جراد من أكثر الصواريخ المستخدمة عسكريا في الحروب والنزاعات الإقليمية، نظرا لمداه القصير ولفعاليته التدميرية.أفاد مصدر أمني عراقي اليوم بقصف قاعدة عين الأسد الجوية بأكثر من 12 صاروخا.وذكرت قناة "دجلة" الفضائية العراقية عبر حسابها على موقع "تويتر" اليوم أن القاعدة تضم قوات أمريكية وعراقية وقوات من التحالف.