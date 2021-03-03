روحاني: حديث واشنطن حول العودة للاتفاق النووي «مجرد شعارات»

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن لهجة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في التعامل مع طهران مغايرة للهجة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.وأضاف روحاني، أن إدارة بايدن اعترفت ببعض أخطاء سابقتها واتخذت خطوات عملية، وفقا لقناة «العربية» الإخبارية.وتابع الرئيس الإيراني: "إذا التزمت جميع أطراف الاتفاق النووي بتعهداتها فإن إيران ستنفذ تعهداتها"، مشيرا إلى أن تصريحات واشنطن حول الرغبة بالعودة إلى الاتفاق النووي ما زالت شعارات وعليها تصحيح سياستها بسرعة.