7 وفيات و54 إصابة جديدة بـ«كورونا» فى سوريا

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الأربعاء، تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15696 حالة.ونقلت وكالة الأنباء السورية عن الوزارة قولها إنه تم تسجيل 7 وفيات جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1039، بالإضافة إلى شفاء 81 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 9961 حالة.