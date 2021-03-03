انتظام لجان أولى ثانوي بالمنيا.. و«المديرية»: إجراءات صحية مشددة

انتظمت اليوم لجان الامتحانات لطلاب الصف الأول الثانوي بمدينة المنيا، والذين يؤدون اليوم امتحاني مادتي الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية "الفرنساوي" على فترتين وسط حالة من التركيز والتوتر والقلق على وجوه الطلاب والطالبات.وأكد محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا، أن الامتحانات تجرى في 131 مدرسة، بإجمالي 31 ألف و117 طالب وطالبة، منتظم وخدمات ومنازل.وأضاف الرشيدي أن اللجان، انتظمت في مواعيد فتحها لاستقبال الطلاب والطالبات، مشيرا إلى أنه لم يتلقى حتى الأن أية شكاوى من تأخير في فتح اللجان في مراكز المحافظة التسع، كما أن شكاوى الطلاب من وقوع السيستم قد انخفضت بنسبة كبيرة في اليوم الثاني من الأمتحانات بصفة عامة.وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن هناك التزام في كافة اللجان بالإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم داخل وخارج اللجان، وبوابات التعقيم وارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية، ومنع أي تجمعات او تكدس أمام اللجان.