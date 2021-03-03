الانتهاء من تجهيز برامج الفيديوهات الجراحية الخاصة بطلاب «طب طنطا»

أعلن الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب جامعة طنطا، الانتهاء من تجهيز برامج الفيديوهات الجراحية الخاصة بطلاب البكالوريوس وطلاب الدراسات العليا، وفقًا لما تم اختياره من قسم الجراحة العامة، برئاسة الدكتور أحمد نوفل، والتي تناسب المحتوى العلمي الذى يقدمه القسم لطلابه في مختلف المراحل والدرجات العلمية.وأشار عميد الكلية، إلى أنه يمكن للطلاب التواصل مع قسم الجراحة العامة للحصول على كود تفعيل حساباتهم، للدخول على البرامج المقدمة والحصول على شهادات معتمده من كلية الجراحين الملكية.