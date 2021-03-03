رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تراجع استخدام لقاح «أسترازينيكا» على كبار السن

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:50 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
أ ش أ
طباعة
وجه رئيس الوزراء الكوري جونغ سيه-غيون، تعليماته إلى المسئولين في كوريا الجنوبية بمراجعة التصديق على تطعيم من تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر بلقاح استرازينيكا، حيث تمنع بلاده تلقيح من يبلغون 65 عاما أو أكثر بهذا اللقاح، منوها بنتائج البحثية جديدة التي تشير إلى أن لقاح أسترازينيكا فعال بالنسبة للفئات كبار السن.

وقال رئيس الوزراء، خلال اجتماعه مع الوكالات المعنية بالاستجابة لفيروس كورونا في المجمع الحكومي في سول اليوم، إن هناك نتائج بحثية جديدة، تشير إلى أن لقاح أسترازينيكا فعال بالنسبة للفئات كبار السن كذلك، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب".

وطالب الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بتجميع آراء الخبراء مرة أخرى بعد أن طرأت تغيرات في السياسات (ذات الصلة) في دول أخرى.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تعليماته قائمة على تصديق فرنسا مؤخرا على استخدام اللقاح مع ممن تراوح أعمارهم ما بين 65 عاما و74 عاما، والمراجعة الألمانية الجارية حاليا على تلقيح من يبلغون 65 عاما أو أكثر باللقاح.

وبدأت كوريا الجنوبية حملتها للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد الجمعة الماضية، حيث بدأ تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى الذين تقل أعمارهم عن 65 عاما في دور الرعاية ومستشفيات الرعاية طويلة الأجل بلقاح أسترازينيكا.

وسحبت الحكومة تصريحها باستخدام اللقاح على من تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر، حتى ظهور نتائج الدراسات الإضافية ذات الصلة، في ظل استمرار الجدل حول فعالية اللقاح لكبار السن.

موضوعات متعلقة

كورونا حول العالم.. إجمالي الإصابات يتجاوز 114.7 مليون

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وعودة الرحلات

أمطار على 15 محافظة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

خريطة سقوط الأمطار في مصر من اليوم وحتى الخميس

الصور

image description

بالكمامات.. انطلاق امتحانات أولى ثانوى بدمياط

image description

قياس الحرارة وتعقيم الطلبة قبيل انطلاق الامتحانات بدمياط

image description

محافظ دمياط تناقش مستجدات بعض مشروعات الصرف الصحى

image description

جامعة أسيوط ترد على واقعة الإساءة لـ"بن شرقى"

image description

جامعة حلوان تعلن قرارات مهمة للطلاب (صور)

الأكثر قراءة

أشرف زكى يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 3-3-2021

تسريب امتحان «رياضيات أولى ثانوى» (صور)

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

الشوكولاتة السويسرية لم تسلم من جائحة كورونا

دراسة أوروبية تدعو لربط المساعدات التنموية بآليات مكافحة انتشار الأسلحة

كوريا الجنوبية تبحث تطعيم المشاركين في أولمبياد طوكيو بلقاح كورونا

تكساس تلغي إلزامية الكمامة: حان الوقت لإعادة لفتح 100%

أيام زمان

حكاية «علقة ساخنة» من زكى رستم لـ كمال الشناوى.. والسبب غير معروف

«متكتبش إنى متجوز».. حكايات عبد المنعم إبراهيم مع الصحافة

أغرب تعاقد فى السينما.. حكاية أزمة «خياطة» الفنانة نورا

رأى نفسه يركب طبقا فضائيًا يجوب السماء.. تفاصيل موت يوسف إدريس

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. مُفرّح القلوب
منى رجب
رسائل هيلارى.. وتوقعات حول إدارة بايدن
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «1 - 2»
ماجد حبته
نهضة أفغانستان!
المزيد

الثقافة

غدا.. عرض «عيلة الفقري» على المسرح العائم

«خطوط وظلال» تصدر النسخة العربية لـ«الرقص مع المهرج»

هويدا الملاخ تقدم قراءة فى كتابها «أسوان بلاد الذهب».. الليلة

معرض للكتاب فى ذكرى ميلاد درويش وعبدالوهاب بمكتبة مصر الجديدة