بإجراءات احترازية.. بدء امتحان طلاب «أولى إعدادى» فى الوادى الجديد

أكد الدكتور سمير النيلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، انطلاق الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسى الأول للصف الأول الإعدادى.وقال إنه تقدم لأداء الامتحانات نحو 5419 طالبا وطالبة، أمام 121 لجنة، تحت رعاية الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم الفنى، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.وأشار إلى أنه تم تجهيز كل المدارس واللجان واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، حيث تم تنفيذ حملات مكثفة من أعمال التطهير والتعقيم وإجراءات الأمن والسلامة، بالإضافة للتأكيد على توفير المناخ المناسب من الهدوء لكسر حاجز رهبة القلق والتوتر فى نفوس الطلاب لتسير العملية الامتحانية بكل يسر وسهولة.