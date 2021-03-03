ارتفاع وتيرة نمو قطاع الخدمات في الهند لأعلى مستوياتها

أظهر تقرير اقتصادي نشرته مؤسسة "آي.إتش.إس ماركيت" للاستشارات الاقتصادية اليوم الأربعاء ارتفاع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في الهند الشهر الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ عام تقريبا، بفضل تحسن مؤشر الطلبيات الجديدة والتفاؤل ببدء توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.وارتفع مؤشر "آي.إتش.إس ماركيت" لمديري مشتريات قطاع الخدمات في الهند خلال الشهر الماضي إلى 3ر55 نقطة، مقابل 8ر52 نقطة خلال يناير الماضي.يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن قطاع الخدمات يمثل أكثر من 50% من إجمالي الناتج المحلي للهند، ولذلك فإن أحدث بيانات القطاع تمثل مؤشرا إيجابيا بالنسبة لآفاق نمو الاقتصاد الهندي خلال الربع الأخير من العام المالي الذي ينتهي يوم 31 مارس الحالي.