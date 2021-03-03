أمريكا وأستراليا يتفقان على أهمية العمل معًا إلى جانب الحلفاء

أكدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، خلال محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، قوة التحالف الثنائي بين الدولتين.وذكر البيت الأبيض، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن هاريس وموريسون ناقشا فرص تعزيز التعاون بشأن التحديات العالمية والإقليمية، بما في ذلك تلك التي يطرحها تغير المناخ والصين وميانمار وغيرها من القضايا الإقليمية.وأفاد البيان، بأن الجانبين اتفقا أيضًا على أهمية العمل معًا إلى جانب الحلفاء والشركاء الآخرين، لتعزيز التعافي الاقتصادي من الوباء وتعزيز القيم الديمقراطية على مستوى العالم.وتعهدت نائبة الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الأسترالي بتعزيز التعاون بين البلدين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وما ورائهما.