هولندا: إعطاء 990 ألفا و389 جرعة لقاح كورونا

أظهرت بيانات لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء، أنه تم حتى الآن في هولندا إعطاء 990 ألفا و389 جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا.وتشير البيانات المعلنة، اليوم الأربعاء، إلى أن معدل التطعيم في هولندا 27 ألفا و4 جرعات لكل يوم. ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق هولندا 6ر2 عام لتطعيم 75% من تعداد سكانها باللقاح المؤلف من جرعتين.وبدأت هولندا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا منذ ثمانية أسابيع.