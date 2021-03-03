تعاون كوري جنوبي أوروبي لمكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية

بحث وزير الدفاع الكوري الجنوبي سوه ووك مع سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى كوريا الجنوبية ماريا كاستيلو فرناندز، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز التعاون الأمني والتعاون في مهام مكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية.وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" أنه تم خلال اللقاء تقييم الأوضاع الأمنية في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة، حيث تعهدت فرناندز ببذل قصارى جهدها للمساعدة في إحلال السلام.كما بحثا كيفية التعاون في مهام مكافحة القرصنة في خليج عدن والمناطق المتاخمة له، وخطة عقد محادثات أمنية والدفع لإتمام برامج تبادل أفراد الخدمة العسكريين رفيعي المستوى، وفقا للوزارة.وتشارك وحدة "تشونغ هيه" الكورية في مهام مكافحة القرصنة في خليج عدن قبالة الصومال منذ عام 2009، وتوسع حاليًا مهامها في المنطقة لتشمل خليج هرمز.وطلب سوه مشاركة الأمم المتحدة في المنتدى الأمني العالمي السنوي المقبل المسمى "محادثات سول للدفاع" والمؤتمر الوزاري لحفظ السلام التابع للأمم المتحدة المقرر عقده في ديسمبر في سول.وتعهدت السفيرة بتقديم الدعم الأوروبي النشط للمساعدة على تعزيز التعاون الأمني متعدد الأطراف، وفقا للوزارة.