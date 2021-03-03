جيروزاليم بوست: تحطم طائرة جنوب إسرائيل وإصابة قائدها

أعلنت السلطات الأمنية الإسرائيلية، عن تحطم طائرة خفيفة تستخدم في رش المزروعات في منطقة مفتوحة بالقرب من موشاف جيلات بجنوب إسرائيل.ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، عن السلطات قولها- إن قائد الطائرة أصيب بجروح متوسطة وتم نقله إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما بدأت الشرطة تحقيقا حول ملابسات الحادث.