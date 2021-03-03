«المصرية للاتصالات» تكشف خطة نظامها البحرى «HARP» لربط إفريقيا بأوروبا

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، أول مشغل اتصالات متكامل في مصر، وأحد أكبر مشغلي الكابلات البحرية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن خطتها لإطلاق النظام البحري الجديد "HARP"، الذي يمتد حول قارة إفريقيا بهدف ربط بلدانها الساحلية والحبيسة بأوروبا من خلال البنية التحتية الأرضية والبحرية واسعة الانتشار للشركة، ومن المقرر دخول النظام الخدمة خلال عام 2023، وستوفر الشركة من خلال "HARP" مجموعة متنوعة من خدمات السعات، تتضمن خدمات على مستوى بروتوكولات الإنترنت، والتي تمكنها من توصيل نقاط متعددة على النظام ببعضها البعض.ويربط "HARP" الحدود الشرقية والغربية للقارة الإفريقية بأوروبا، من خلال ربط جنوب إفريقيا بإيطاليا وفرنسا على الساحل الشرقي للقارة، أيضا ربطها بالبرتغال على الساحل الغربي لإفريقيا، حيث ستشكل المسارات الأرضية التي تربط نقاط الإنزال في كل من جنوب إفريقيا ومصر وأوروبا حلقة كاملة حول القارة الإفريقية، علاوة على ذلك سيستفيد النظام البحري الجديد بأعلى مستويات المرونة والتنوع عبر مختلف قطاعاته البحرية بفضل تعددية الترابط مع العديد من نقاط الإنزال البحرية لدول أخرى.وتعبر مسارات النظام الجديدة والمتعددة من خلال الأراضي المصرية عبر شبه جزيرة سيناء، وتمتد لتشمل مسارات جديدة أخرى على ضفتي قناة السويس، كما ستشهد مدينة شرم الشيخ إنشاء نقطة إنزال جديدة سيتم ربطها بالمدن الساحلية على خليج السويس، لتشكل حلًا متنوعا للربط الأرضي والبحري بين جميع نقاط الإنزال داخل مصر.وعلق المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات قائلًا: "سعداء بالإعلان عن النظام البحري الجديد، الذي نستطيع من خلاله تقديم خدمات الربط المتكاملة بسلاسة للقارة الإفريقية من خلال دمج المشاريع الحالية والمستقبلية للشركة".وأضاف حامد: "سيدعم HARP خطط الشركة نحو إنشاء نقاط تواجد جديدة في مواقع مختلفة في إفريقيا وأوروبا لخدمة عملائها من الشركات والمشغلين، كما أنه سيقوم بدعم جهود التحول الرقمي التي يبذلها العديد من الدول الإفريقية إلى جانب تعزيز التواجد الدولي للمصرية للاتصالات".