بالكمامات.. انطلاق امتحانات أولى ثانوي بدمياط

انطلقت صباح اليوم الأربعاء، امتحانات الرياضيات واللغة الأجنبية في ٦٥ مدرسة على مستوى ١٠ إدارات تعليمية في محافظة دمياط، حيث تابع مديري المدارس التزام الطلبة بارتداء الكمامات وتطبيق الإجراءات الاحترازية.وأكد عادل عثمان وكيل مديرية الصحة بدمياط أنه يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من أعمال تطهير وتعقيم اللجان وإجراءات الكشف الحراري للطلاب بالإضافة لارتداء الجميع الكمامات والمرور على بوابات التعقيم والتباعد بين الطلاب داخل اللجان.