مع التباعد.. «الكمامة» نجمة امتحانات أولى ثانوى بحدائق القبة

بدأ طلاب الصف الأول الثانوي بمدرسة فاطمة الزهراء التابعة لمنطقة حدائق القبة، امتحان مادة الرياضيات في تمام التاسعة صباحا، وحرصت إدارة المدرسة على استقبال الطلاب بالكمامة وعلى مراحل متفرقة ومسافات للحفاظ على التباعد الاجتماعي.ويؤدي طلاب المرحلة الأولى امتحان الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية من خلال التابلت وسط إجراءات احترازية تفاديا لوباء كورونا المنتشر بالعالم أجمع هذه الأيام.وكانت قد استقبلت المدرسة الطلاب بحالة من الإجراءات الاحترازية ووزعتهم بانتظام داخل الفصول لتأدية امتحاناتهم، والتزم الطلاب والمراقبين بارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي.وقرر وزير التربية والتعليم اعتماد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021 بعد الإعلان عن طريقة الامتحانات وضوابط الامتحانات والمواصفات الجديدة بالتزامن مع تفشي وباء كورونا.وكانت القرارات تتمثل في أداء الامتحانات للصف الأول الثانوي إلكترونيا بداية من يوم السبت السابع والعشرين من فبراير حتى يوم الإثنين الثامن والعشرين من شهر مارس.