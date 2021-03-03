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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تتطلع لتخفيف الإغلاق خلال محادثات ميركل ورؤساء حكومات الولايات

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:09 ص
ميركل
ميركل
وكالات
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تتزايد الدعوات في ألمانيا للخروج بشكل أكبر من الإغلاق المشدد المفروض منذ نهاية العام الماضي، على الرغم من معارضة الحكومة الاتحادية الألمانية، حيث من المتوقع أن تسعى المستشارة أنجيلا ميركل إلى تمديد إجراءات الإغلاق خلال محادثاتها اليوم الأربعاء مع رؤساء حكومات الولايات.

وكانت المفاوضات بالفعل قد بدأت على قدم وساق قبل المؤتمر المقرر عقده عبر الإنترنت، حيث اقترحت الحكومة في مسودة خطة، أن تُبقي الولايات المتاجر والشركات الأخرى مغلقة حتى 28 مارس الجاري.

وحذر سياسيون وعلماء من انتشار أنواع أكثر خطورة من فيروس كورونا في ألمانيا، وأبرزها سلالة B117 التي تم تحديدها لأول مرة في بريطانيا.

لكن الوثيقة تطرح قيودا أكثر مرونة على الاختلاط الاجتماعي، بحيث يمكن لأسرتين أن تجتمعا في مجموعات تصل إلى خمسة أشخاص اعتبارا من يوم الاثنين. وحاليا لا تسمح اللوائح باجتماع أكثر من شخصين. ويأمل المسؤولون أيضا أن يؤدي انتشار كبير للاختبار السريع للمستضد في الأسابيع المقبلة إلى مزيد من التخفيف للقيود في المستقبل.

ومن المتوقع أن تختلف أي خطوات للخروج من الإغلاق، الذي تم تنفيذه بالكامل في منتصف كانون أولديسمبر الماضي لكسر الموجة الثانية من حالات الإصابة بفيروس كورونا، اعتمادا على المنطقة ومعدلات الإصابة المحلية بها.

وقد بدأت الولايات بالفعل في إعادة تلاميذ المدارس إلى الفصول الدراسية في الأسابيع الأخيرة. وأعيد فتح صالونات تصفيف الشعر في ألمانيا أول أمس الاثنين.

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