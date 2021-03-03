سعر برميل النفط الكويتى ينخفض 2.81 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 2.81 دولار، ليبلغ 62.05 دولار في تداولات، يوم أمس الثلاثاء، مقابل 64.86 دولار في تداولات، يوم أمس الأول، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 99 سنتا، لتبلغ عند التسوية 62.70 دولار للبرميل في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 89 سنتا، ليبلغ 59.75 دولار.