انخفاض الدولار الأمريكي أمام الدينار.. واليورو يرتفع

انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الأربعاء، إلى مستوى 0.301 دينار في حين ارتفع اليورو إلى مستوى 0.364 دينار مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء.وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع الى مستوى 0.421 دينار في حين استقر الفرنك السويسري عند مستوى 0.329 دينار والين الياباني عند مستوى 0.003 دينار.يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.