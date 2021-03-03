7 آلاف إصابة جديدة بكورونا فى أوكرانيا

أعلن وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف، اليوم الأربعاء، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة بـ7 آلاف و235 حالة، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و364 ألفا و705 حالات.وكتب ستيبانوف في صفحته على "فيسبوك"، وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية:" في 3 مارس، سجلت أوكرانيا 7235 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 429 طفلا، و318 عاملا طبيا".وأضاف أنه، خلال الـ24 ساعة الماضية، انتقل 3 آلاف و486 شخصًا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتوفي 185 حالة جراء الإصابة بالفيروس التاجي فيما تماثل للشفاء 5 آلاف و118 شخصًا".وسجلت العاصمة كييف أكبر عدد من الحالات المؤكدة حديثًا، خلال الـ24 ساعة الماضية، تليها مدينة إيفانو- فرانكيفسك.