ارتفاع الروبية الهندية أمام الدولار لأعلى مستوى لها

ارتفع سعر العملة الهندية أمام الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء، كما ارتفعت أسعار الأسهم الهندية بفضل الاتجاه الإيجابي للأسواق العالمية على خلفية التفاؤل بتأثيرات حزمة التحفيز الاقتصادي الأمريكية التي تبلغ قيمتها 1.9 تريليون دولار على التعافي الاقتصادي العالمي.وارتفع سعر الروبية اليوم إلى 73.09 روبية مقابل الدولار، وهو أعلى مستوى لها منذ خمسة أيام، مقابل 25ر73 روبية لكل دولار أمس.ومن المنتظر أن يدور مستوى المقاومة التالي للعملة الهندية أمام الدولار قريبا، حول 70 روبية لكل دولار.وفي بورصة الأوراق المالية، ارتفع مؤشر "إس أند بي سينسكس" الرئيسي للأسهم الهندية اليوم بمقدار 489 نقطة أي بنسبة 97ر0% إلى 50789 نقطة، في حين ارتفع مؤشر إن.إس.إي نيفتي الأوسع نطاقا بمقدار 149 نقطة أي بنسبة 1% إلى 15068 نقطة.