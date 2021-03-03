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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع أسهم اليابان في ظل آمال تعافي الاقتصاد

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:59 ص
أسهم اليابان
أسهم اليابان
وكالات
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أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة قليلا اليوم الأربعاء، إذ اقتنص المستثمرون الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية بفضل آمال بتعاف اقتصادي أسرع وتيرة من الركود الذي تسببت به الجائحة.

لكن المكاسب حدت منها المخاوف بشأن تقلب سوق السندات وتكهنات بعمليات بيع ضخمة لإعادة التوازن هذا الشهر.

وصعد المؤشر نيكي القياسي 0.51 بالمئة ليغلق عند 29559.10 نقطة بينما ربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.51 بالمئة إلى 1904.54 نقطة.

وقال نوريهيرو فوجيتو كبير إستراتيجي الاستثمار لدى ميتسوبيشي يو.إف.جيه مورجان ستانلي سيكيوريتيز "في ظل توزيع اللقاحات عالميا، فإن التوقعات بعودة الأوضاع الاقتصادية إلى طبيعتها آخذة في التنامي. يحفز ذلك المستثمرين على شراء الأسهم الشديدة التأثر بالاقتصاد".

وارتفع قطاع الحديد والصلب لأعلى مستوى بين 33 مؤشرا فرعيا للقطاعات في بورصة طوكيو. وصعد سهم كوب ستيل 9.09 بالمئة ليتصدر قائمة الرابحين على المؤشر نيكي. وقفز سهم نيبون ستيل 6.76 بالمئة بينما ربح سهم جيه.إف.إي هولدينجز 8.36 بالمئة.

ونزل سهم نيديك لصناعة المحركات الكهربائية 3.03 بالمئة بينما تراجع سهم إم.ثري المشغلة لمنصة خدمات طبية 1.72 بالمئة. ونزل سهم طوكيو إلكترون لصناعة الآلات 1.22 بالمئة.

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