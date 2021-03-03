48 إصابة جديدة بكورونا في قيرغيزستان

سجلت قيرغيزستان، اليوم الأربعاء، 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 86 ألفا و356 حالة.وذكر المركز المعني برصد حالات "كوفيد-19"- وفقا لوكالة أنباء "آكي بيرس" الرسمية في قيرغيزستان- أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 49 حالة شفاء تام من المرض، ما رفع إجمالي المتعافين إلى 83 ألفا و318 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 1467 حالة.ووفقا للبيانات الرسمية، يتلقى 355 مريضًا العلاج في المستشفيات في جميع أنحاء البلاد، منهم 14 مريضًا في حالة حرجة.