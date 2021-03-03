قياس الحرارة وتعقيم الطلبة قبيل انطلاق الامتحانات بدمياط

بدأ توافد طلاب الصف الأول الثانوي، صباح اليوم الأربعاء، على مدارس محافظة دمياط، لخوض امتحانات الرياضيات واللغة الأجنبية في ٦٥ مدرسة.وأكد عادل عثمان وكيل مديرية الصحة بدمياط، أنه يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من أعمال تطهير وتعقيم اللجان وإجراءات الكشف الحراري للطلاب بالإضافة لارتداء الجميع الكمامات والمرور على بوابات التعقيم والتباعد بين الطلاب داخل اللجان.وتم إجراء اختبارات قياس الحرارة على بوابات المدارس وتعقيم أيدي الطلبة قبل دخولهم اللجان.