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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قياس الحرارة وتعقيم الطلبة قبيل انطلاق الامتحانات بدمياط

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:54 ص
قياس الحرارة وتعقيم
قياس الحرارة وتعقيم الطلبة
حسام فهمي
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بدأ توافد طلاب الصف الأول الثانوي، صباح اليوم الأربعاء، على مدارس محافظة دمياط، لخوض امتحانات الرياضيات واللغة الأجنبية في ٦٥ مدرسة.

وأكد عادل عثمان وكيل مديرية الصحة بدمياط، أنه يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من أعمال تطهير وتعقيم اللجان وإجراءات الكشف الحراري للطلاب بالإضافة لارتداء الجميع الكمامات والمرور على بوابات التعقيم والتباعد بين الطلاب داخل اللجان.

وتم إجراء اختبارات قياس الحرارة على بوابات المدارس وتعقيم أيدي الطلبة قبل دخولهم اللجان.
قياس الحرارة وتعقيم الطلبة قبيل انطلاق الامتحانات بدمياط
قياس الحرارة وتعقيم الطلبة قبيل انطلاق الامتحانات بدمياط
قياس الحرارة وتعقيم الطلبة قبيل انطلاق الامتحانات بدمياط
قياس الحرارة وتعقيم الطلبة قبيل انطلاق الامتحانات بدمياط
قياس الحرارة وتعقيم الطلبة قبيل انطلاق الامتحانات بدمياط
قياس الحرارة وتعقيم الطلبة قبيل انطلاق الامتحانات بدمياط
قياس الحرارة وتعقيم الطلبة قبيل انطلاق الامتحانات بدمياط
قياس الحرارة وتعقيم الطلبة قبيل انطلاق الامتحانات بدمياط

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