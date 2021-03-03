كورونا حول العالم.. إجمالي الإصابات يتجاوز 114.7 مليون

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 114.7 مليون، حتى صباح اليوم الأربعاء، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 265 مليون.وأظهر أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 114 مليونا و749 ألف حالة.كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 9ر64 مليون، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى مليونين و549 ألف حالة.وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء أنه جرى إعطاء نحو 265 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران وجنوب إفريقيا.كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم، من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.وتتصدر الولايات المتحدة كذلك دول العالم، من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الصين ثم دول الاتحاد الأوروبي مجمعة ثم المملكة المتحدة.ولا يعكس عدد الجرعات الموزعة نسبة الملقحين بين السكان بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.