اللجنة المشرفة على انتخابات «الصحفيين» تجتمع بالمرشحين اليوم

تعقد اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين برئاسة خالد ميرى، اجتماعا، اليوم الأربعاء، مع المرشحين للانتخابات على منصب النقيب أو لعضوية مجلس النقابة.ويناقش الاجتماع، الاستعدادات لعقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات في 5 مارس الجارى.وكانت قد أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد ميري فى بيان رسمى، بعد تأكيد محكمة القضاء الإداري قرار مجلس النقابة، عن عقد الجمعية العمومية في موعدها المقرر يوم الجمعة 5 مارس 2021، بكل بنود جدول أعمالها بما فيها إجراء انتخابات مركز النقيب ونصف أعضاء مجلس النقابة.