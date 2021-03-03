رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الرياض» السعودية: حرب الشائعات ضد المملكة هدفها وقف التنمية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:44 ص
السعودية
السعودية
أ ش أ
طباعة
أكدت صحيفة "الرياض" السعودية، أن حرب الشائعات والحملة التي تواجهها المملكة هي حملة غير أخلاقية هدفها وقف الحراك التنموي والإنجازات غير المسبوقة على المستويات كافة الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي، وقطار التغيير والإصلاحات الذي انطلق ولا يمكن له الرجوع للوراء.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها، اليوم الأربعاء-تحت عنوان (حروب قذرة)- إن أسوأ ما تتسم به هذه الحملة المسعورة، أنها حملة غير أخلاقية فهي حالة عداء تفتقد للنّبل وللضمير في أطرافها، فمن الطبيعي أن تواجه عداء أو خصومة أو اختلافا في التوجهات وتتحمل نتائج تلك الخصومة، لكن أن تكون الذرائع والدوافع التي تغذي هذا الصراع غير نزيهة ولا شريفة، هنا تكمن اللاأخلاقية واللاضمير.

وتابعت الصحيفة أن المملكة بإرثها الثقافي والسياسي والحضاري لم تكن يومًا طرفًا في تآمر أو خيانة أو تأجيج صراع، فقيمها النبيلة ودينها القويم الذي ترتكز عليه هو الموجه والمحرك والباعث على المواقف وردود الفعل تجاه أي موقف أو اختلاف أو حتى تعاون، فهي منظومة قيم ومبادئ راسخة لا تساوم عليها، ولا تحيد عنها؛ ومن هنا فإنّ هذا الثبات وعدم الدخول في أي صراعات غير نزيهة هو ما يفوت الفُرص على المستثمرين في المؤامرات والتكتلات وفق مصالح مشبوهة.

موضوعات متعلقة

أشرف زكى يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

الزمالك يكشف تفاصيل خطاب «فيفا» بشأن أزمة شيكابالا

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2021 إلكترونيا

الصور

image description

بالكمامات.. انطلاق امتحانات أولى ثانوي بدمياط

image description

قياس الحرارة وتعقيم الطلبة قبيل انطلاق الامتحانات بدمياط

image description

محافظ دمياط تناقش مستجدات بعض مشروعات الصرف الصحى

image description

جامعة أسيوط ترد على واقعة الإساءة لـ"بن شرقى"

image description

جامعة حلوان تعلن قرارات مهمة للطلاب (صور)

الأكثر قراءة

أشرف زكى يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

الزمالك يقدم بلاغًا للنائب العام في واقعة أشرف بن شرقي

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 3-3-2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

ألمانيا: انخفاض عدد المرحّلين في 2020

كوريا الجنوبية تحقق في وفاة شخصين بعد تلقيهما لقاح أسترازينيكا

تطور جديد.. كورونا يسبب اختلالًا عقليا

خمس دول عربية تعانى من انهيار قيمة عملتها

أيام زمان

حكاية «علقة ساخنة» من زكى رستم لـ كمال الشناوى.. والسبب غير معروف

«متكتبش إنى متجوز».. حكايات عبد المنعم إبراهيم مع الصحافة

أغرب تعاقد فى السينما.. حكاية أزمة «خياطة» الفنانة نورا

رأى نفسه يركب طبقا فضائيًا يجوب السماء.. تفاصيل موت يوسف إدريس

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. مُفرّح القلوب
منى رجب
رسائل هيلارى.. وتوقعات حول إدارة بايدن
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «1 - 2»
ماجد حبته
نهضة أفغانستان!
المزيد

الثقافة

غدا.. عرض «عيلة الفقري» على المسرح العائم

«خطوط وظلال» تصدر النسخة العربية لـ«الرقص مع المهرج»

هويدا الملاخ تقدم قراءة فى كتابها «أسوان بلاد الذهب».. الليلة

معرض للكتاب فى ذكرى ميلاد درويش وعبدالوهاب بمكتبة مصر الجديدة