316 إصابة جديدة بكورونا فى طوكيو
الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:24 ص
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أعلنت حكومة العاصمة اليابانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 316 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في طوكيو.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أنه بذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في طوكيو، منذ بدء الجائحة، إلى 112 ألفا و345 حالة، مشيرة إلى أن 52 شخصا يرقدون في حالات حرجة في الوقت الحالي جراء الإصابة بالفيروس.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أنه بذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في طوكيو، منذ بدء الجائحة، إلى 112 ألفا و345 حالة، مشيرة إلى أن 52 شخصا يرقدون في حالات حرجة في الوقت الحالي جراء الإصابة بالفيروس.