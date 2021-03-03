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محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

316 إصابة جديدة بكورونا فى طوكيو

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:24 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت حكومة العاصمة اليابانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 316 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في طوكيو.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أنه بذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في طوكيو، منذ بدء الجائحة، إلى 112 ألفا و345 حالة، مشيرة إلى أن 52 شخصا يرقدون في حالات حرجة في الوقت الحالي جراء الإصابة بالفيروس.

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