رئيس «سلامة الغذاء» يتفقد معمل «متبقيات المبيدات»

زار الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، اليوم الأربعاء، المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات.وخلال الزيارة تفقد المعامل الخاصة بالمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات، يرافقه مدير المعمل، وأشاد بأحدث ما وصل آلية المعمل من أحدث الأجهزة الخاصة بالتحليل وتوحيد الجودة.وأشارت الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل، إلى أهمية التعاون بين المعمل وسلامة الغذاء، حيث أن المعمل يساهم بدور كبير في مساندة هيئة سلامة الغذاء في مراقبة سلامة الغذاء، وذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة الزراعة مركز البحوث الزراعية والهيئة القومية لسلامة الغذاء.