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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«تويتر» تطرح الدردشة الصوتية لمستخدمي «آيفون» في ديسمبر

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:39 ص
تويتر
تويتر
أ ش أ
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أعلنت شركة "تويتر" الأمريكية، عملاق منصات التدوينات المصغرة على الإنترنت، طرح غرف للدردشة الصوتية لمستخدمي نظام تشغيل "آي أوه إس" (iOS) الخاصة بهواتف "آيفون" (iphone) الذكية في شهر ديسمبر المقبل.

وبدأت الشركة في فتح غرفة الدردشة الصوتية الخاصة بها "سبيسيز" (Spaces)، لمستخدمي نظام تشغيل أندرويد" (Android)، ويمكن لمستخدمي تطبيق المنصة الاجتماعية على نظام "أندرويد" الإنضمام والاستماع إلى "سبيسيز" أيضًا.

وتعد غرف الدردشة الصوتية، التي اتاحتها منصة "تويتر"، منافسًا لتطبيق الغرف الصوتية "كلوب هاوس" (Clubhouse).

ويمكن لمستخدمي نظام تشغيل "أندرويد" في الوقت الحالي التحدث والاستماع إلى المحادثات في غرف الدردشة "سبيسيز" ولكن لا يمكنهم استضافة محادثاتهم الخاصة حتى الآن.

وقال متحدث باسم "تويتر" إن مستخدمي نظامي تشغيل "أندرويد"، و"آي أوه إس" سيكونون قادرين على البدء والاستماع إلى غرف الدردشة "سبيسيز" "قريبًا".

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