35 إصابة جديدة بكورونا فى تايلاند

أعلنت السلطات التايلاندية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 35 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" عن السلطات القول إن من بين الحالات الجديدة 25 حالة عدوى محلية و10 حالات لأشخاص قادمين من الخارج.وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 26 ألفا و108 حالات.ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليبقى إجمالي حالات الوفاة بالفيروس عند 84 حالة.