رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

خبراء: يمكن لـ«أوبك+» زيادة إنتاج النفط 750 ألف برميل يوميا في أبريل

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:31 ص
أوبك
أوبك
وكالات
طباعة
قال خبراء في مجموعة "أستراليا أند نيوزيلاند بانكينج جروب" المصرفية الأسترالية إنه يمكن لدول تجمع "أوبك بلس" المصدرة للنفط زيادة إنتاجها من النفط الخام خلال شهر أبريل المقبل بمقدار 750 ألف برميل، دون أن يكون لهذه الخطوة تأثير سلبي على الأسعار.

وقالت المجموعة المصرفية في تقرير أعده المحللان دانيال هينز وسوني كوماري إن الأسواق سترحب بهذه الزيادة في ظل توقعات بضخ ما يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا إضافية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه رغم أن مخزونات النفط لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ليست بعيدة عن المستويات المستهدفة، وأن والأسعار قريبة من نقطة التوازن المستهدفة لبعض المنتجين، فإن حالة التفاؤل في السوق لا تسايرها حركة الأسعار.

ويقول المحللان في تقريرهما إن هذا المزيج من بيانات المخزونات وحركة الأسعار يضع تجمع أوبك بلس في "موقف صعب" لكن تحسن وتيرة التعافي يمثل "فرصة مثالية لدول أوبك بلس لزيادة إنتاجها".

ومن المقرر أن يعقد تحالف أوبك بلس اجتماعا غدا الخميس، وسط تكهنات برفع سقف الإنتاج.

ومع ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الجائحة، يرى المحللون أن اختلال إمدادات النفط عالميا قد يفرض على التحالف مراجعة مستويات الإنتاج.

ويضم تحالف أوبك بلس الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، والمنتجين من خارج المنظمة، بقيادة روسيا.

موضوعات متعلقة

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2021 إلكترونيا

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3 مارس 2021 فى مصر بالأسواق

الرئيس السيسى يؤكد حتمية التوصل لاتفاق قانونى ملزم لملء وتشغيل سد النهضة

بعد إصابته بكورونا.. استقرار الحالة الصحية للفنان أحمد مكي

الصور

image description

بالكمامات.. انطلاق امتحانات أولى ثانوى بدمياط

image description

قياس الحرارة وتعقيم الطلبة قبيل انطلاق الامتحانات بدمياط

image description

محافظ دمياط تناقش مستجدات بعض مشروعات الصرف الصحى

image description

جامعة أسيوط ترد على واقعة الإساءة لـ"بن شرقى"

image description

جامعة حلوان تعلن قرارات مهمة للطلاب (صور)

الأكثر قراءة

أشرف زكى يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 3-3-2021

تسريب امتحان «رياضيات أولى ثانوى» (صور)

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

الشوكولاتة السويسرية لم تسلم من جائحة كورونا

دراسة أوروبية تدعو لربط المساعدات التنموية بآليات مكافحة انتشار الأسلحة

كوريا الجنوبية تبحث تطعيم المشاركين في أولمبياد طوكيو بلقاح كورونا

تكساس تلغي إلزامية الكمامة: حان الوقت لإعادة لفتح 100%

أيام زمان

حكاية «علقة ساخنة» من زكى رستم لـ كمال الشناوى.. والسبب غير معروف

«متكتبش إنى متجوز».. حكايات عبد المنعم إبراهيم مع الصحافة

أغرب تعاقد فى السينما.. حكاية أزمة «خياطة» الفنانة نورا

رأى نفسه يركب طبقا فضائيًا يجوب السماء.. تفاصيل موت يوسف إدريس

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. مُفرّح القلوب
منى رجب
رسائل هيلارى.. وتوقعات حول إدارة بايدن
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «1 - 2»
ماجد حبته
نهضة أفغانستان!
المزيد

الثقافة

غدا.. عرض «عيلة الفقري» على المسرح العائم

«خطوط وظلال» تصدر النسخة العربية لـ«الرقص مع المهرج»

هويدا الملاخ تقدم قراءة فى كتابها «أسوان بلاد الذهب».. الليلة

معرض للكتاب فى ذكرى ميلاد درويش وعبدالوهاب بمكتبة مصر الجديدة