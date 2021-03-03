سقوط أمطار خفيفة وانخفاض الحرارة بمطروح (صور)

شهدت مدينة مرسي مطروح، اليوم الأربعاء، سقوط أمطار خفيفة، صاحبتها رياح خفيفة وانخفاض في درجة الحرارة.وأعلنت الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة حالة الطوارئ تحسبا لحدوث أي تداعيات.ووجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بإعداد وتجهيز سيارات الكسح المخصصة لشفط تجمعات المياه وسيارات الحماية المدنية وتمهيد وصولها إلى الأماكن المتوقعة لتجمعات مياه الأمطار في حالة سقوط أمطار غزيرة.وشدد على مراجعة غرف الصرف بالطرق الرئيسية والطريق الدولى الساحلى للتأكد من تطهيرها لتصريف مياه الأمطار ومراجعة محولات الكهرباء وتغطية جميع الكابلات الكهربية وتأمين التيار الكهربائي حرصا على سلامة المواطنين.