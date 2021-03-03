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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع وتيرة نمو نشاط قطاع الخدمات في الصين خلال فبراير

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:25 ص
الصين
الصين
وكالات
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أظهر تقرير اقتصادي نشرته مؤسسة آي.إتش.إس ماركيت للاستشارات الاقتصادية اليوم الأربعاء تراجع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي.

وتراجع مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي إلى 51.5 نقطة، مقابل 52 نقطة خلال يناير الماضي، ليظل فوق مستوى 50 نقطة.

يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وأشار مقدمو الخدمات في الصين إلى ارتفاع نشاط الأعمال في حدود ارتفاع الطلبيات الجديدة. وزاد إجمالي الأعمال الجديدة لشركات الخدمات بنسبة طفيفة بشكل عام، مع تراجع معدل نمو هذه الأعمال إلى أقل مستوى له منذ 10 أشهر. وفي حين علق عدد من الشركات على تحسن طلب العملاء، فإن ارتفاع المصابين الجدد بفيروس كورونا في العالم مؤخرا حد من نمو الطلب.

ورغم تراجع التوظيف في قطاع الخدمات شهد فبراير الماضي درجة ما من الضغط على الطاقة التشغيلية للقطاع.

وكان تقرير اقتصادي نشر يوم الاثنين الماضي أشار إلى تراجع وتيرة نمو نشاط قطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي.

وبحسب تقرير مؤسسة كايشين للبيانات الاقتصادية، تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 50.9 نقطة في فبراير الماضي، مقابل 51.5 نقطة في يناير الماضي.

في الوقت نفسه تراجع المؤشر المجمع للاقتصاد الصيني خلال فبراير الماضي إلى 51.7 نقطة مقابل 52.2 نقطة خلال يناير الماضي.

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