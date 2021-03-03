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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بدء توافد طلاب الصف الأول الإعدادي لأداء الامتحان المجمع

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:18 ص
الامتحانات
الامتحانات
نورهان عبدالرحمن
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بدأ توافد طلاب الصف الأول الإعدادي، لأداء الامتحان المجمع متعدد التخصصات، على مستوى الجمهورية، الذي يعقد بديلا عن امتحانات الفصل الدراسي الأول، ضمن اقتراحات الوزارة من الحلول المبتكرة لتقييم الطلاب في سنوات النقل في أقل قدر ممكن من الزمن وسط تباعد اجتماعي والالتزام بالضوابط الاحترازية.

وسيكون الامتحان متعدد التخصصات لمدة ساعتين في يوم واحد وورقة امتحان واحدة وتضم عدد من الأسئلة (اختيار من متعدد) موزعة على المواد الأساسية التي تضاف المجموع، بينما المواد غير المضافة للمجموع ستكون في نهاية العام.

ويعقد الامتحان خلال ساعتين لكل صف، ويتم تحديد عدد أسئلة كل مادة طبقًا للوزن النسبي لها.

وبالنسبة لضوابط النجاح والانتقال للصف الأعلى:
- تحسب درجة 50%على امتحان الفصل الدراسي الأول و50%على الدرجات التي يحصل عليها الطالب من متوسط الدرجات التي تعقد من شهر مارس وحتى شهر مايو.

-يشترط لنجاح الطالب حصوله على نسبة 50% من المجموع الكلى للامتحان شريطة أن لا تقل الدرجة في أي مادة عن 25%.

- الطالب الحاصل على 50% فأكثر من المجموع الكلى وحصل على أقل من 25% في مادة أو أكثر يكون له الحق في دخول الدور الثاني في تلك المواد التي لم يحقق بها نسبة 25% والطالب الحاصل على أقل من 50% في المجموع الكلى يكون له الحق في دخول الدور الثاني في المواد التي لم يحصل فيها على نسبة 25% حتى يتجاوز نسبة النجاح المقررة 50% للمجموع الكلى.

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