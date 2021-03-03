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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

طوكيو تدرس تمديد الطوارئ وسط تباطؤ معدل تراجع إصابات كورونا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:16 ص
كورونا
كورونا
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كشفت مصادر مطلعة في اليابان، اليوم الأربعاء، أن حكام منطقة العاصمة طوكيو يدرسون مطالبة رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا بتمديد حالة الطوارئ في مواجهة فيروس كورونا لمدة أسبوعين تقريبًا، وسط تباطؤ معدل انخفاض الإصابات الجديدة.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه من المتوقع أن تناقش حاكمة طوكيو يوريكو كويكي ونظراؤها في مقاطعات كاناجاوا وتشيبا وسايتاما الأمر اليوم قبل الموعد النهائي لرفع حالة الطوارئ والمقرر الأحد المقبل.

وفي غضون ذلك، جدد سوجا موقفه بأنه سيقرر ما إذا كان سيرفع حالة الطوارئ أم لا بناءً على مجموعة من العوامل بعد استشارة خبراء الصحة. وقال في جلسة للجنة الميزانية بمجلس المستشارين إن أي قرار لمنطقة العاصمة سيشمل المنطقة بأكملها وليس لكل مقاطعة على حدة.

ومن المتوقع أن يمثل إنهاء حالة الطوارئ، التي بموجبها تحث السلطات الناس على الامتناع عن مغادرة المنزل بدون داعٍ وتطالب المطاعم والحانات بالإغلاق بحلول الساعة 8 مساءً، خطوة حاسمة نحو إنعاش ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

غير أن خبراء الصحة وحكومات المقاطعات اليابانية أعربوا عن قلقهم حيال أن يؤدي اتخاذ هذه الخطوة قبل آوانها إلى عودة ظهور العدوى مع اقتراب اليابان من الاحتفال بموسم تفتح أزهار الكرز.

وقال حاكم سايتاما موتوهيرو أونو في تصريح للصحفيين إن الرفع الشامل للإجراءات المفروضة حاليًا بموجب حالة الطوارئ "ليس خيارًا"، مضيفًا أنه ونظراءه لم يتفقوا بعد حول مطالبة سوجا بتمديد حالة الطوارئ من عدمه.

كما أعرب حاكم تشيبا كينساكو موريتا عن مخاوف مماثلة بشأن إنهاء الإجراءات، بينما كان حاكم كاناجاوا يوجي كورويوا أكثر انفتاحًا على الالتزام بالجدول الزمني.

وأعلن رئيس الوزراء الياباني حالة الطوارئ لمدة شهر واحد في منطقة العاصمة طوكيو في 7 يناير قبل توسيعها إلى ما مجموعه 11 مقاطعة. ثم قرر في وقت لاحق تمديدها لمدة شهر إضافي، لكنه رفعها في وقت مبكر عن بقية المقاطعات، مشيرًا إلى انخفاض الإصابات وزيادة توافر أسرة المستشفيات لمرضى كوفيد-19.

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